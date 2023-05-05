Глава МИД РФ Сергей Лавров: Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях

Москва и Нью-Дели обсуждают возможный отказ от взаиморасчета в рупиях и перевод принадлежащих РФ финансовых активов из индийской национальной валюты. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам дипломата, Россия накопила миллиарды рупий на индийских счетах. Москва сможет использовать эти активы, если конвертирует их в другую валюту. В данный момент РФ активно ведет переговоры с Индией относительно этого вопроса.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал о важности визита Лаврова в Нью-Дели. Российский дипломат уже провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломат планирует пообщаться также с главами МИД Китая и Пакистана.