Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Недвижимость на перевале Дятлова придаст Свердловской области новый импульс развития

Общество
Недвижимость на перевале Дятлова придаст Свердловской области новый импульс развития

Современные объекты недвижимости делают Россию более интересной для внутреннего туризма. Теперь очередь дошла и до перевала Дятлова, где открытие турцентра должно придать всей Свердловской области новый импульс развития, пишут обозреватели портала «Дни.ру».

Замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Потанин рассказал представителям СМИ, что уже в будущем году россиянам можно будет без опаски планировать свои походы через эту локацию. Речь о том, что на перевале Дятлова построят продвинутый центр по туризму и путешествиям. В его составе будет гостиница и визит-центр, где будут помогать «структурировать существующий туристический поток».

Сотрудники центра будут предоставлять всем желающим следующие виды услуг: информационная поддержка, прокат инвентаря, сопровождение на выбранном маршруте. Преимуществом нового объекта туристической инфраструктуры Свердловской области станет и то, что по деньгам он доступен путешественникам с различным бюджетом – от варианта «эконом» до «люкс».
свердловская область внутренний туризм россия перевал дятлова
Военкоры ФАН