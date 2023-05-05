Недвижимость на перевале Дятлова придаст Свердловской области новый импульс развития

Замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Потанин рассказал представителям СМИ, что уже в будущем году россиянам можно будет без опаски планировать свои походы через эту локацию. Речь о том, что на перевале Дятлова построят продвинутый центр по туризму и путешествиям. В его составе будет гостиница и визит-центр, где будут помогать «структурировать существующий туристический поток».