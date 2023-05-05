Недвижимость на перевале Дятлова придаст Свердловской области новый импульс развития

Современные объекты недвижимости делают Россию более интересной для внутреннего туризма. Теперь очередь дошла и до перевала Дятлова, где открытие турцентра должно придать всей Свердловской области новый импульс развития, пишут обозреватели портала «Дни.ру».
Замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Потанин рассказал представителям СМИ, что уже в будущем году россиянам можно будет без опаски планировать свои походы через эту локацию. Речь о том, что на перевале Дятлова построят продвинутый центр по туризму и путешествиям. В его составе будет гостиница и визит-центр, где будут помогать «структурировать существующий туристический поток».
Сотрудники центра будут предоставлять всем желающим следующие виды услуг: информационная поддержка, прокат инвентаря, сопровождение на выбранном маршруте. Преимуществом нового объекта туристической инфраструктуры Свердловской области станет и то, что по деньгам он доступен путешественникам с различным бюджетом – от варианта «эконом» до «люкс».