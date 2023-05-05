Уроженку Крыма арестовали в Москве по делу о госизмене

Умерова родилась в Крыму. В 2015 году она переехала в Киев. В декабре 2022 года женщина решила навестить отца, который живет на полуострове. Умерова ехала на автобусе Тбилиси – Симферополь, но на КПП Верхний Ларс ее задержали российские пограничники и отвезли во Владикавказ.