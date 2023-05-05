Уроженку Крыма арестовали в Москве по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы в пятницу санкционировал арест женщины, подозреваемой в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службу суда.
Представители суда заявили, что арестованной гражданке Умеровой инкриминируется совершение преступления по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Задержанной грозит до 20 лет тюрьмы.
Умерова родилась в Крыму. В 2015 году она переехала в Киев. В декабре 2022 года женщина решила навестить отца, который живет на полуострове. Умерова ехала на автобусе Тбилиси – Симферополь, но на КПП Верхний Ларс ее задержали российские пограничники и отвезли во Владикавказ.
Девушку признали виновной в нарушении правил пересечения границы России. Три месяца она провела в Центре временного содержания иностранных граждан. Ее вновь задержали и доставили в Москву по делу о шпионаже.
Ранее стало известно о том, что жителя Алушты Альберта Круглова обвинили в участии в террористической группировке и попытке госизмены.