Российская армия ликвидировала 300 украинских военных и наемников на Донецком направлении

Об этом стало известно в пятницу, 5 мая. Российская армия уничтожила два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад украинской армии в районах Краматорска и Авдеевки, добавил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Так он сказал в ходе общения с журналистами.