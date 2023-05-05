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Российская армия ликвидировала 300 украинских военных и наемников на Донецком направлении

Армия
Российская армия ликвидировала 300 украинских военных и наемников на Донецком направлении

Вооруженные силы России ликвидировали до 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны РФ.

Об этом стало известно в пятницу, 5 мая. Российская армия уничтожила два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад украинской армии в районах Краматорска и Авдеевки, добавил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Так он сказал в ходе общения с журналистами.

«За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников», — указал офпред МО.

Прежде сообщалось, что Министерство обороны Соединенного Королевства признало перепродажу поставляемого киевскому режиму оружия.
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