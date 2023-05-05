Российская армия ликвидировала 300 украинских военных и наемников на Донецком направлении

Вооруженные силы России ликвидировали до 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны РФ.
Об этом стало известно в пятницу, 5 мая. Российская армия уничтожила два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад украинской армии в районах Краматорска и Авдеевки, добавил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Так он сказал в ходе общения с журналистами.
«За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников», — указал офпред МО.
Прежде сообщалось, что Министерство обороны Соединенного Королевства признало перепродажу поставляемого киевскому режиму оружия.