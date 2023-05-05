Благодарны за спасенные жизни: Пригожин по достоинству оценил работу Мизинцева на посту замглавы МО РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высоко оценил работу Михаила Мизинцева на посту замглавы МО по материально-техническому обеспечению и пообещал привлечь к ответственности российских военачальников за гибель «музыкантов» в ходе спецоперации на Украине по причине «снарядного голода».
«Генерал-полковник Мизинцев, как говорится, от сохи, мужик редкий, генерал Генштаба, который простой мужик без каких-то супертребований. Значит, когда он стал командовать тылом, то очень прагматично подошел к боеприпасам и вооружению. Во-первых, начали ремонтироваться необходимые виды вооружения. Он поставил это на поток, сделал хорошо и качественно», — заявил он.
Пригожин рассказал, что после снятия генерал-полковника Мизинцева с должности замглавы бойцы «оркестра» стали получать лишь 30% снарядов от числа запрошенных. Подобное решение министерства обороны и Генштаба РФ привело к тому, что санитарные потери от допустимых 10% выросли до 27% в месяц.
Таким образом в условиях кровопролитной борьбы в ходе СВО количество убитых и раненых бойцов из-за нехватки боеприпасов могло вырасти до 170% от личного состава. Пригожин подчеркнул, что потери «оркестра» до этих показателей не дотягивают, однако вина за гибель и увечья «музыкантов» по причине «снарядного голода» лежит на главе МО Сергее Шойгу и начальнике Генштаба Валерии Герасимове.
«Поэтому за десятки тысяч убитых и раненых перед их матерями и детьми они понесут ответственность, и я этого добьюсь. Я еще раз хочу обратить внимание, что такое 27% в месяц, для круглого счета 25%. 25% в месяц — это значит за четыре месяца должны погибнуть все. И это исключительно из-за того, что должностные лица не выполняют свои обязанности. Не используют то, чему их учили. Герасимова учили, Шойгу, насколько я знаю, нет. И поэтому их непрофессионализм губит десятки тысяч русских парней. И это непростительно», — публикует видеосообщение Пригожина его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин официально сообщил Минобороны РФ и Генштабу о выводе бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска) 10 мая из-за острой нехватки боеприпасов. По словам основателя «оркестра», если военачальники не хотят подарить россиянам победу по взятию этого населенного пункта — то это их проблемы.