Благодарны за спасенные жизни: Пригожин по достоинству оценил работу Мизинцева на посту замглавы МО РФ

Таким образом в условиях кровопролитной борьбы в ходе СВО количество убитых и раненых бойцов из-за нехватки боеприпасов могло вырасти до 170% от личного состава. Пригожин подчеркнул, что потери «оркестра» до этих показателей не дотягивают, однако вина за гибель и увечья «музыкантов» по причине «снарядного голода» лежит на главе МО Сергее Шойгу и начальнике Генштаба Валерии Герасимове.