В Италии обучили собаку собирать мусор для очистки лесов и парков от пластика

Малышу лабрадора по кличке Би всего полтора года. Еще щенком его начали обучать распознавать и приносить пластиковый мусор, подготавливая к общественно полезным работам. На первом выездном задании собака показала хороший результат.
Территория леса — это только начало большого проекта по обучению собак-мусорщиков. Власти города Кастельбуоно планируют частично заменить дворников на дрессированных животных, чтобы очистить от пластикового и другого мусора территории парков, дворов и исторических достопримечательностей. Помимо уборки мусора, также эта миссия несет в себе и посыл обществу о том, что нужно бережнее относиться к окружающей среде.
«У нас очень много лесов, но и много людей, которые оставляют там пластиковые стаканчики, пластиковые бутылки, пакеты, крышки и сигаретные пачки. Эта собака обучалась целый год, теперь ей поручено бегать по этим лесам и собирать пластик», — рассказал мэр города Кастельбуоно Марио Сисеро.