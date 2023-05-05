В Италии обучили собаку собирать мусор для очистки лесов и парков от пластика

Территория леса — это только начало большого проекта по обучению собак-мусорщиков. Власти города Кастельбуоно планируют частично заменить дворников на дрессированных животных, чтобы очистить от пластикового и другого мусора территории парков, дворов и исторических достопримечательностей. Помимо уборки мусора, также эта миссия несет в себе и посыл обществу о том, что нужно бережнее относиться к окружающей среде.