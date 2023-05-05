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«ФАН повсюду»: что случилось с медициной в Великобритании

Весь мир
«ФАН повсюду»: что случилось с медициной в Великобритании

Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает, как здравоохранение Великобритании превратилось в вечную катастрофу.

Кризис в Национальной системе здравоохранения является одной из наиболее серьезных внутриполитических проблем Великобритании. Основными факторами, которые разрушают доступ британцев к медицинской помощи, стали недостаток больничных коек, кадровый голод, неэффективная организация первой медицинской помощи и недостаток финансирования.

Проблема достигает колоссальных масштабов. По оценке аналитиков, от 300 до 500 человек в Великобритании в неделю гибнут в связи с невозможностью получения качественной медицинской помощи. Пандемия коронавируса, которая началась в 2020 году, усугубила проблемы системы здравоохранения и заставила некоторых профильных врачей переквалифицироваться в инфекционистов.

На данный момент правительство Великобритании так и не предложило структурной реформы здравоохранения в стране — хотя ситуация требует немедленного принятия кардинальных мер.

ПОДКАСТ https://podster.fm/episodes/ae6b748f-7f54-41d7-b97c-5b4b5458de71/embedtinywhite?link=0&ap=1

О состоянии дел в системе здравоохранения Великобритании — в новом подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала «Старушка Англия».

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, а также в подкастах Google.
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