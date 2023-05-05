«ФАН повсюду»: что случилось с медициной в Великобритании

Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает, как здравоохранение Великобритании превратилось в вечную катастрофу.
Кризис в Национальной системе здравоохранения является одной из наиболее серьезных внутриполитических проблем Великобритании. Основными факторами, которые разрушают доступ британцев к медицинской помощи, стали недостаток больничных коек, кадровый голод, неэффективная организация первой медицинской помощи и недостаток финансирования.
Проблема достигает колоссальных масштабов. По оценке аналитиков, от 300 до 500 человек в Великобритании в неделю гибнут в связи с невозможностью получения качественной медицинской помощи. Пандемия коронавируса, которая началась в 2020 году, усугубила проблемы системы здравоохранения и заставила некоторых профильных врачей переквалифицироваться в инфекционистов.
На данный момент правительство Великобритании так и не предложило структурной реформы здравоохранения в стране — хотя ситуация требует немедленного принятия кардинальных мер.
О состоянии дел в системе здравоохранения Великобритании — в новом подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала «Старушка Англия».
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