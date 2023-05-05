«ФАН повсюду»: что случилось с медициной в Великобритании

Проблема достигает колоссальных масштабов. По оценке аналитиков, от 300 до 500 человек в Великобритании в неделю гибнут в связи с невозможностью получения качественной медицинской помощи. Пандемия коронавируса, которая началась в 2020 году, усугубила проблемы системы здравоохранения и заставила некоторых профильных врачей переквалифицироваться в инфекционистов.