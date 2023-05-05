Журналисты обвинили Францию в военных провокациях против ЦАР

Банги, 5 мая. Около южной границы ЦАР были замечены бойцы Чада, которые могут напасть на соседнее государство. К такому выводу пришли журналисты издания Nouvelles Plus.
Работники новостного агентства отметили, что военные, оснащенные тяжелым вооружением, дислоцировались на пограничной с Центральноафриканской Республикой территории протяженностью 1000 километров. По сообщениям очевидцев, среди них замечен контингент французской армии, который развернул боевую технику.
Сотрудники издания подметили, что бывшая метрополия уже несколько лет устраивает провокации и сеет смуту в ЦАР. По мнению журналистов, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что Париж может использовать Нджамену в качестве марионетки для дестабилизации обстановки в Банги и сохранения влияния в регионе.
Ранее работники новостного агентства Ndjoni Sango заявили, что власти Чада при поддержке Франции готовят бандформирования и наемников к проведению крупной операции по дестабилизации Центральноафриканской Республики. Они сообщили, что официальные представители страны встретились с боевиками из ЦАР и Судана на территории военной базы бывшей метрополии.