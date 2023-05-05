Журналисты обвинили Францию в военных провокациях против ЦАР

Сотрудники издания подметили, что бывшая метрополия уже несколько лет устраивает провокации и сеет смуту в ЦАР. По мнению журналистов, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что Париж может использовать Нджамену в качестве марионетки для дестабилизации обстановки в Банги и сохранения влияния в регионе.