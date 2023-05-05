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Мужчина и женщина погибли в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Происшествия
Мужчина и женщина погибли в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Два человека погибли в результате обстрела города Ясиноватая украинскими военнослужащими. Появилась информация о последствиях удара.

Жертвами продолжительной атаки стали мужчина и женщина. По словам местного жителя, Вооруженные силы Украины обстреливали город около 30 минут. За это время по городу выпустили десять снарядов, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

На территории города остались следы дневной атаки: осколки снарядов, воронки. На земле обнаружили тела двух граждан.

Мэр города Дмитрий Шевченко ранее сообщал, что в результате одного из предыдущих ударов погибли два человека. Еще двое жителей пострадали.
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