Приплывшего из Эстонии словака в гидрокостюме задержали в Ленинградской области

Сотрудники пограничной службы задержали в Ленинградской области жителя Словакии, который пытался вплавь попасть в Россию, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ.
Мужчину задержали 1 мая на берегу реки Нарвы. Нарушитель пытался попасть в Россию с территории Эстонии. На нем был гидрокостюм и плавательный круг. Также у жителя Словакии обнаружили рюкзак с личными вещами.
Сейчас словак находится под стражей. Ему может грозить от двух до шести лет лишения свободы. Сотрудники российской пограничной службы сообщили об инциденте эстонской стороне.
Ранее гражданина Франции оштрафовали за снос шлагбаума на российско-польской границе. После задержания мужчина пояснил, что планировал свою дальнейшую жизнь в РФ.