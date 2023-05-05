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Президент Сербии Александр Вучич выступил за возвращение смертной казни в стране

Политика
Президент Сербии Александр Вучич выступил за возвращение смертной казни в стране

Смертную казнь в Сербии необходимо вернуть. О важности соответствующей инициативы заявил глава государства Александр Вучич.

С таким предложением к правительству страны президент обратился 5 мая, в пятницу. Решение Вучича связано с трагедией, когда преступник в ночь с 4 на 5 мая застрелил восемь граждан Сербии и нанес травмы еще 13 жителям.

«Ранее я был против смертной казни и горько раскаиваюсь, что у меня была такая позиция» — признался сербский лидер.

Прежде стало известно, что Вучич приказал сотрудникам внешнеполитического ведомства Сербии провести разоружение страны. Он также добавил, что арестованный за стрельбу в Младеноваце мужчина будет навсегда заключен под стражу.
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