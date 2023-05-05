ВС РФ уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях 90 военных ВСУ и артсистему М777 производства США

Вооруженные силы России продолжают наступление на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ходе брифинга 5 мая.
За минувшие сутки на данных направлениях ВСУ потеряли более 90 военнослужащих. Также была уничтожена артиллерийская система М777 производства США, один танк, гаубица Д-30 и пять автомобилей.
Ранее Вооруженные силы России поразили 92 батареи ВСУ на огневых позициях. Удары наносились артиллерией ВС РФ совместно с силами оперативно-тактической и армейской авиации.