Должен быть услышан: военный аналитик Коновалов об обращении Евгения Пригожина по поводу снарядного голода

Основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что 10 мая подразделения компании покинут Бахмут. Причина: острый снарядный голод из-за чего «Вагнер» несет огромные потери. Заявление уже вызвало дискуссию и бурный общественный резонанс.