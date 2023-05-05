Должен быть услышан: военный аналитик Коновалов об обращении Евгения Пригожина по поводу снарядного голода

Основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что 10 мая подразделения компании покинут Бахмут. Причина: острый снарядный голод из-за чего «Вагнер» несет огромные потери. Заявление уже вызвало дискуссию и бурный общественный резонанс.
В беседе с ФАН свое мнение высказал военный эксперт Иван Коновалов.
«Артемовск находится на острие наступления, — подчеркивает он. — Пригожин заявляет о своей позиции не первый раз. Поскольку силы ЧВК “Вагнер” действуют наиболее активно по всей линии противостояния, лидер этой компании хочет, чтобы и отношение было соответствующее».
Военный аналитик считает, что этот вопрос будет урегулирлован, поскольку в Бахмуте задачи решались именно благодаря группе «Вагнера».
«И сама специальная военная операция развивается, и украинская сторона намерена действовать активно. Пригожин и выступает с таких позиций: мы заканчиваем эту операцию или нет? Обращение сделано именно для того, чтобы оно было услышано», — резюмирует Иван Коновалов.
Напомним: основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к российским военачальникам, Верховному главнокомандующему и народу России касательно ситуации в Бахмуте (Артемовске), сообщив о решении вывести бойцов «оркестра» из этого населенного пункта.