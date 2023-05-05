По данным Пермьстата прибыль предприятий Пермского края за год сократилась на 63,5%. За тот же период убыток нерентабельных организаций составил 6,2 миллиарда рублей.
Приведенные статистиками результаты не включают в себя данные по предприятиям малого бизнеса, страховым, бюджетным организациям и банкам, сообщает сетевое издание «Ветта».
В абсолютном выражении прибыль пермских предприятий составила 39,6 миллиарда рублей. Наиболее заметный спад прибыли наблюдался у предприятий добывающей промышленности, производителей продуктов питания, текстильной промышленности и розничной торговли. Убытки претерпели предприятия деревообрабатывающей промышленности, производства бумаги, напитков, а также организации в сфере транспортировки и строительства.