Прибыль предприятий Пермского края за год сократилась на 63,5%

В абсолютном выражении прибыль пермских предприятий составила 39,6 миллиарда рублей. Наиболее заметный спад прибыли наблюдался у предприятий добывающей промышленности, производителей продуктов питания, текстильной промышленности и розничной торговли. Убытки претерпели предприятия деревообрабатывающей промышленности, производства бумаги, напитков, а также организации в сфере транспортировки и строительства.