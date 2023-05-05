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Депутат бундестага Сара Вагенкнехт считает президента Украины Зеленского недостойным премии Карла Великого

Политика
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт считает президента Украины Зеленского недостойным премии Карла Великого

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что украинский лидер никакими заслугами не заработал международную премию имени Карла Великого, передает портал «Yтро.ру».

Женщина-депутат обратила внимание, что все действия Зеленского направлены на эскалацию конфликта на востоке Украины. Стоит отметить, что вышеназванная премия должна присуждаться только такому политическому деятелю, который прилагает максимум усилий для стабилизации ситуации и перехода к этапу мирных переговоров за круглым столом. Напомним, что награду должны вручить украинскому лидеру 13 мая 2023 года.
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