Депутат бундестага Сара Вагенкнехт считает президента Украины Зеленского недостойным премии Карла Великого

Женщина-депутат обратила внимание, что все действия Зеленского направлены на эскалацию конфликта на востоке Украины. Стоит отметить, что вышеназванная премия должна присуждаться только такому политическому деятелю, который прилагает максимум усилий для стабилизации ситуации и перехода к этапу мирных переговоров за круглым столом. Напомним, что награду должны вручить украинскому лидеру 13 мая 2023 года.