Певец Сосо Павлиашвили: на деньги Советского Союза Грузия становилась великой

По словам певца, он на Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в 1989 году в городе Юрмале Латвийской ССР исполнял песню о том, «чтобы все республики были свободными», несмотря на то, что Советский Союз помогал Грузии развиваться и «становиться великой».