Певец Сосо Павлиашвили: на деньги Советского Союза Грузия становилась великой

Исполнитель Сосо Павлиашвили в беседе с видеоблогером Эльдаром Джараховым в новом выпуске «Подкаста №1» рассказал о своем видении распада СССР.
По словам певца, он на Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в 1989 году в городе Юрмале Латвийской ССР исполнял песню о том, «чтобы все республики были свободными», несмотря на то, что Советский Союз помогал Грузии развиваться и «становиться великой».
«Как раз все было настроено прогрузински, и от этого всем было только хорошо. На деньги советского союза создавались эти шедевральные фильмы, песни, Динамо в Тбилиси, театр Руставели…», — добавил артист.
Ранее народный артист России Юрий Назаров рассказал о воспитании молодежи в СССР. По его словам, советских ребят учили «быть созидателями, строителями», а не создавать «квалифицированного потребителя».