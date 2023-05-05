Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж попросил британского короля Карла III навестить его в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж написал письмо королю Великобритании Карлу III. Находящийся за решеткой журналист попросил монарха навестить его в тюрьме, рассказала в Twitter (заблокирован в РФ) супруга заключенного Стелла Ассанж.
По информации британских СМИ, в письме австралиец обратил внимание на то, что вместе с ним в тюрьме содержатся 687 человек. Это лишь «подтверждает репутацию Соединенного Королевства как страны с самым большим числом заключенных в Западной Европе», написал Джулиан Ассанж. Напомним, что последний написал письмо Карлу III в преддверии его коронации 6 мая.
Ранее сообщалось, что для участия в церемонии супруга украинского президента Елена Зеленская прибыла в Лондон. В СМИ написали, что первая леди будет представлять на торжестве своего мужа, президента Украины Владимира Зеленского.