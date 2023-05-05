Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж попросил британского короля Карла III навестить его в тюрьме

По информации британских СМИ, в письме австралиец обратил внимание на то, что вместе с ним в тюрьме содержатся 687 человек. Это лишь «подтверждает репутацию Соединенного Королевства как страны с самым большим числом заключенных в Западной Европе», написал Джулиан Ассанж. Напомним, что последний написал письмо Карлу III в преддверии его коронации 6 мая.