Раздражение аудитории, низкие рейтинги и угроза детской психике: в чем заключаются «особые» способности Канделаки в продюсировании телешоу

Тина Канделаки известна не только как телеведущая, но и как продюсер собственных проектов. На ее счету десятки телепрограмм, которые порой подвергались критике со стороны коллег и общественности.
На рекламу своих проектов Тина Канделаки денег не жалеет. Все социальные сети «пестрят» анонсами новинок и выхода эпизодов уже существующих. Однако все бы ничего, но учитывая репутацию телеведущей – некоторые зрители задаются вопросом: зачем каналы вообще сотрудничают с «такими особами».
«Умнее всех» – британский аналог
В период с 2003 по 2012 год Тина Канделаки была ведущей детского интеллектуального шоу «Самый умный». Проект был закрыт «в связи с изменением бюджетной политики канала». Однако многие предполагают, что одной из причин могло стать падение рейтингов передачи.
Десять лет спустя Канделаки решила создать аналогичный проект под названием «Умнее всех», в котором она выступает в качестве продюсера и телеведущей. Со слов организаторов проекта, «Умнее всех» – это не только интеллектуальная игра, но и «вселенная знаний с дополненной реальностью», которая будет сопровождаться 3D-графикой.
Шоу «Умнее всех» по содержанию сильно напоминает британский «Brainiest». Единственное отличие – в российском аналоге участвуют дети, а в британском – взрослые. Суть игры та же: всего три раунда, ведущая задает детям вопросы, а они на них отвечают. В последствие за каждый правильный ответ участникам начисляются баллы.
Графическое оформление «Умнее всех» во многом напоминает «Brainiest» по цветовой гамме. Основные цвета: синий, белый, красный.
Интерьер внутри студии также мало чем отличается от британского: расстановка детей в шахматном порядке, высокие столы без стульев.
Отдельного разговора заслуживает и «популярность» передачи. Тина Канделаки в интервью ФАН призналась, что у зрителей есть интерес к просмотру телепрограммы.
«К моменту нашего с вами разговора в эфир вышло всего шесть выпусков программы, но мне уже успело написать такое количество людей, что это говорит о многом. Мне очень приятно, что возвращение жанра детской интеллектуальной викторины на телевидение действительно ждали. Это можно заметить и по ажиотажу на кастингах, которые мы проводили и офлайн, и в YAPPY. Зрительский интерес подтверждают и рейтинги. Шоу состоялось, я и Николай Борисович Картозия крайне довольны. И уверенно смотрим в будущее, готовясь ко второму сезону. Кстати, кастинг на участие в нем открыт!», – сообщила Тина Канделаки.
Однако информация из социальных сетей и реакция реальных пользователей говорит об обратном. Так на официальном YouTube-канале «Пятницы» первый выпуск шоу, вышедший 22 марта 2023 года, посмотрели чуть больше 379 тысяч пользователей. И это с учетом того, что всего подписчиков у канала почти 5 миллионов (!) человек.
При этом на RuTube-канале «Умнее всех» ситуация еще более печальная: скромные 1 900 подписчиков и до 500 просмотров.
Немногочисленные зрители телешоу не постеснялись выразить свое мнение в комментариях под видеозаписью. Внушительная часть оказались недовольны выбором ведущей.
Кроме того, Тину Канделаки заподозрили в подсказках правильных ответов участникам.
Некоторые из них также вспомнили скандальный случай с «Матч ТВ» и Тиной Канделаки, предположив, что телеканал «Пятница» тоже ждет «падение».
«Я не молодец». Как детские шоу травмируют детскую психику
Помимо того, что само шоу можно назвать копией западного аналога. Участие в нем детей у психологов вызывает отдельные вопросы. Так профессор кафедры сексологии Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, доктор психологических наук, клинический психолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева заявила, что дети порой не готовы выдержать столь сильное напряжение и справиться с эмоциями. Подтверждением этому служит случай, вошедший в кадры премьерного выпуска передачи «Умнее всех». Проигравший в финале ребенок не смог совладать с собой и расплакался. После попытки ведущей Тины Канделаки утешить его, мальчик начал винить себя в том, что не смог занять первое место.
«Нет, я не молодец», — выкрикнул в слезах девятилетний Ярослав, которого так и не удалось успокоить.
Детей очень сильно травмируют ситуации, когда взрослые с ними общаются холодно, в какой-то мере жестко, подвергают их критике или указывают на ошибки и проставляют любого рода оценки. А когда это делается публично, не мудрено, что происходят срывы, объяснила психолог.
«Это очень травматичная для детской психики ситуация. Взрослые не всегда выдерживают, что же говорить о детях. Последствия могут быть разные. Могут случиться пограничные нервно-психические расстройства: начиная с ночного энуреза, тиков, заикания, разного рода невропатии, и заканчивая каким-нибудь серьезным психосоматическим заболеванием, например, артериальной гипертензией, язвенной болезнью желудка или бронхиальной астмой. Также это может привести и к психическим заболеваниям: невротическое развитие личности, острый реактивный психоз и так далее», — перечислила она.
Как рассказала Соловьева, после сильного эмоционального стресса ребенок «может сделать все что угодно, вплоть до суицида». А потому подобные передачи, по ее мнению, стоило бы запретить.
Падение рейтингов «Матч ТВ», скандал с Уткиным
Летом 2015 года Тина Канделаки заняла должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ». В своих социальных сетях она писала, что телевидение и спорт – две ее «стихии». При этом в ее планы входило «выстроить спортивную редакцию с нуля».
Такое высказывание вызвало крайне негативную реакцию у спортивного журналиста Василия Уткина, который в то время занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс», в сетку вещания которых входил «Матч ТВ». Смену руководства телеканала он прокомментировал в своем Twitter.
«Тине интересно строить крупную спортивную редакцию „с нуля“. Окей. Двадцать лет жизни впустую. Я тогда пойду, наверное. […] Я корпоративный дисциплинированный человек. Но „редакция с нуля“ унизительно. Нас всех унизили. Я обязан сказать это вслух, и будь что будет. […] Если новая редакция с нуля — что ж, старую делал я. Вместе с ней иду на помойку. Бывает. У меня тут отличная дыня пропала; что ж, вышел срок! […] Надо извиниться, Тина Гивиевна. Неправы. Да, я нарушаю корпоративную этику. Но я обязан защищать свою команду, я ее не по объявлению набрал», – написал Уткин в своем блоге.
Несколько дней спустя Тина Канделаки похвалила команду ЦСКА, которая боролась до последнего, «сжав зубы». Уткин иронично отметил, что такие фразы «писал Грызлов в 2008-м». Реакция телеведущей не заставила себя долго ждать.
«Знаете, многим #жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту. Начинайте тренироваться понемногу, глядишь, втянетесь», – съязвила телеведущая.
После назначения Канделаки, Уткин говорил, что не сможет работать под ее руководством и сообщал о намерении уволиться. Его хватило чуть больше, чем на полгода и в феврале 2016 года он покинул «Матч ТВ» спустя более 20 лет работы.
Тина Канделаки возглавляла «Матч ТВ» с 2015 по 2021 год. За это время программа не раз подвергалась критике со стороны общественности. К примеру, в 2020 году аналитическая компания Mediascope опубликовала данные, согласно которым рейтинги «Матч ТВ» тогда упали почти вдвое, сообщили «Ведомости».
Отсутствие должных знаний в области спорта не раз подводило Тину Канделаки. К примеру, поздравляя сборную России после матча отборочного турнира Евро-2020, она перепутала иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна с полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым и выразила благодарность первому за победу.
В эфире «Матч ТВ» при Канделаки часто не транслировались значимые события спортивного мира. В 2021 году вместо Российской премьер-лиги «РПЛ» в эфир телеканала запустили художественный фильм «Геймер».
По данным того же Mediascope, на 12 марта 2020 года спортивный канал в среднем смотрели 3,7% мужчин в возрасте от 14 до 59 лет в городах России с населением более 100 000 человек (контракты именно с такими зрителями канал в первую очередь продает рекламодателям). Однако в 2019 году доля зрителей канала была 5,3%.
В 2021 году ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о популярности спорта в России. Внушительная часть граждан страны (97%) не смогли назвать имена российских спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх в Токио.
Тогда Василий Уткин не удержался и заявил, что это «результат работы Канделаки на «Матч ТВ». В свою очередь, Тина Канделаки обвинила его в невостребованности и порекомендовала изучить материалы о вреде частого употребления алкоголя.
В 2021 году Канделаки покинула «Матч ТВ» и перешла в «Газпром-медиа» на должность заместителя генерального директора и управляющего директора «Газпром-медиа Развлекательное телевидение».
«Проваленные» проекты на IVI и «рывок» на ТНТ
В конце 2019 года онлайн-кинотеатр ivi совместно с Тиной Канделаки запустил компанию Carbon Production для ivi Originals. Компания занималась производством фильмов и сериалов. Однако уже в 2021 году руководство ivi продало свою долю в студии Carbon Production. Что стало причиной такого решения по-прежнему остается загадкой.
С февраля 2022 года Тина Канделаки является директором телеканала ТНТ. Далеко не все приняли эту новость с восторгом. К примеру, телеведущая Ксения Собчак опубликовала ироничный пост после появления новости и о смене руководства канала.
«Тина Канделаки становится вместо Петренко [Роман Петренко, – прим. ФАН] гендиректором ТНТ. <…> Тина, напомню, уже разорилась с продакшеном, потом номинальная история с управлением Матч ТВ и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок. Поздравляю дорогую подругу!», – написала Собчак.
Один из самых громких скандалов с участием Тины Канделаки произошел после решения закрыть шоу «Импровизация». По мнению руководства канала, проект был не востребован среди аудитории. Тогда Канделаки заявила, что намерена выводить больше сериалов в эфир ТНТ. Эта новость не обрадовала зрителей «Импровизации», а волна негатива в очередной раз «захлестнула» телеведущую.
Столкнувшись с ярым недовольством фанатов шоу, Канделаки нашла якобы выход. Она предложила зрителям условие: если Rutube-канал «Импровизации» наберет миллион подписчиков — шоу вернут в эфир.
Однако поклонники проекта эту идею не оценили, отметив, что даже после закрытия популярного проекта, на нем продолжают хайпить.
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