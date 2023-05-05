Раздражение аудитории, низкие рейтинги и угроза детской психике: в чем заключаются «особые» способности Канделаки в продюсировании телешоу

Помимо того, что само шоу можно назвать копией западного аналога. Участие в нем детей у психологов вызывает отдельные вопросы. Так профессор кафедры сексологии Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, доктор психологических наук, клинический психолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева заявила, что дети порой не готовы выдержать столь сильное напряжение и справиться с эмоциями. Подтверждением этому служит случай, вошедший в кадры премьерного выпуска передачи «Умнее всех». Проигравший в финале ребенок не смог совладать с собой и расплакался. После попытки ведущей Тины Канделаки утешить его, мальчик начал винить себя в том, что не смог занять первое место.