Следствие добивается ареста режиссера Беркович и драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Собеседник агентства отметил, что женщинам вменяется статья 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Само дело возбудили накануне, 4 мая. Мать режиссера рассказала, что в ее петербургской квартире устроили обыск.
Женщина уверена, что дело завели из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Его Беркович поставила в столице РФ по пьесе Петрийчук. В произведении рассказывается о героинях, которые решили виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля и прототипов персонажей были использованы реальные переговоры и протоколы допросов людей.
Вину Беркович и Петрийчук не признают. По статье «Оправдание терроризма» им грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
Ранее стало известно о том, что на актера Алексея Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма.