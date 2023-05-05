Следствие добивается ареста режиссера Беркович и драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Женщина уверена, что дело завели из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Его Беркович поставила в столице РФ по пьесе Петрийчук. В произведении рассказывается о героинях, которые решили виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля и прототипов персонажей были использованы реальные переговоры и протоколы допросов людей.