Смертельное ДТП произошло в Псковской области

ДТП произошло в 7.45 на 440 км трассы М-9 «Балтия» в Куньинском районе, пишет интернет-портал «Псковская Лента Новостей». Водитель авто ВАЗ-2112, мужчина 1976 года рождения, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, направляясь по второстепенной дороге, при повороте налево не уступил машине Mercedes-Benz C 200, которой управлял автомобилист 1978 года рождения, ехавший по главной дороге. В результате машины столкнулись.