Смертельное ДТП произошло в Псковской области

Два авто столкнулись утром 5 мая в Куньинском районе Псковской области. В результате один из водителей погиб, второй находится в коме, два несовершеннолетних пассажира серьезно травмированы. Об этом сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».
ДТП произошло в 7.45 на 440 км трассы М-9 «Балтия» в Куньинском районе, пишет интернет-портал «Псковская Лента Новостей». Водитель авто ВАЗ-2112, мужчина 1976 года рождения, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, направляясь по второстепенной дороге, при повороте налево не уступил машине Mercedes-Benz C 200, которой управлял автомобилист 1978 года рождения, ехавший по главной дороге. В результате машины столкнулись.
Водитель лады погиб на месте, а водитель иномарки впал в кому. Также в ДТП пострадали два школьника, ехавшие в отечественной легковушке.
Подросток 2007 года рождения получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, шок и перелом бедра. И школьник 2014 года рождения – сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, шок, перелом бедра и плеча. Все пострадавшие госпитализированы, рассказали в пресс-службе ведомства.