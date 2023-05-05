Села Черемошное и Устинка Белгородского района попали под обстрел ВСУ

Села Черемошное и Устинка Белгородского района попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона в личном канале написал, что в результате удара из людей никто не пострадал. При этом обстрел привел к повреждению забора, трех транспортных средств на территории сельхозпредприятия. Атака также отразилась на состоянии линии электропередач. К месту происшествия отправились оперативные службы.
Украинские боевики в конце апреля обстреляли село Новая Таволжанка. Гладков отметил, что в результате атаки пострадал один частный нежилой дом.