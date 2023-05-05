Протестующие польские перевозчики образовали очередь из сотен фур на границе с Украиной

Польские протестующие требуют вернуть систему получения разрешения для украинцев, которую отменили весной 2022 года, сообщает РИА Новости.
Грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохоуске в знак протеста. Около трех сотен фур ждут возможности выехать из Польши. Бастующие пропускают только по пять машин в час. Приоритет отдается транспорту, который перевозит опасную продукцию.
Поляки выступают против свободного оформления транспортных лицензий украинцам. Компании отмечают значительные убытки из-за отмены системы выдачи разрешений украинским перевозчикам.
Ранее польские фермеры устроили протест на 50 тракторах против ввоза продовольствия с Украины. Об этом сообщило агентство РАР.