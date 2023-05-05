Протестующие польские перевозчики образовали очередь из сотен фур на границе с Украиной

Грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохоуске в знак протеста. Около трех сотен фур ждут возможности выехать из Польши. Бастующие пропускают только по пять машин в час. Приоритет отдается транспорту, который перевозит опасную продукцию.