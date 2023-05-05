Подростка в Ростовской области насмерть придавила бетонная плита

Сотрудники СУ СК России по Ростовской области расследуют уголовное дело в связи с гибелью ребенка.
По версии следствия, двое подростков, проживающих в слободе Большая Мартыновка, проникли на территорию недостроенного заброшенного объекта, расположенного на улице Ковалева. Там на них неожиданно обрушилась бетонная плита, которая нанесла 14-летнему мальчику смертельные ранения. При этом второй подросток в возрасте 13 лет получил серьезные травмы и был госпитализирован, сообщает Информационный портал города Шахты.
Сейчас ему оказывается необходимая медпомощь. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело. Его расследование должно определить виновных в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.