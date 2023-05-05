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Подростка в Ростовской области насмерть придавила бетонная плита

Происшествия
Подростка в Ростовской области насмерть придавила бетонная плита

Сотрудники СУ СК России по Ростовской области расследуют уголовное дело в связи с гибелью ребенка.

По версии следствия, двое подростков, проживающих в слободе Большая Мартыновка, проникли на территорию недостроенного заброшенного объекта, расположенного на улице Ковалева. Там на них неожиданно обрушилась бетонная плита, которая нанесла 14-летнему мальчику смертельные ранения. При этом второй подросток в возрасте 13 лет получил серьезные травмы и был госпитализирован, сообщает Информационный портал города Шахты.

Сейчас ему оказывается необходимая медпомощь. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело. Его расследование должно определить виновных в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.
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