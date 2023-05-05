В Кузбассе до конца майских праздников полностью запретили использовать беспилотники

В Кузбассе с 6 по 9 мая введен полный запрет на использование БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Политик заявил, что в регионе с 00:00 6 мая по 24:00 9 мая запрещается использование дронов. Ограничения распространяются и на период после майских праздников, до особого распоряжения по данному поводу.
Цивилев отметил, что после окончания праздников использовать беспилотники можно будет только органам власти. В конце публикации губернатор Кемеровской области добавил, что меры безопасности на территории Кузбасса приняты во исполнение указа президента РФ с целью усиления охраны общественного порядка.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Минтранс РФ и Росавиацию ввести временный мораторий на использование БПЛА.