В Кузбассе до конца майских праздников полностью запретили использовать беспилотники

Цивилев отметил, что после окончания праздников использовать беспилотники можно будет только органам власти. В конце публикации губернатор Кемеровской области добавил, что меры безопасности на территории Кузбасса приняты во исполнение указа президента РФ с целью усиления охраны общественного порядка.