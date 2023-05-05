Китайская промышленность с каждым годом укрепляется и укрупняется. Большинство аналитиков уверены, что дедолларизация экономики КНР может стать фатальной для финансовой системы США, передает портал «Утро.ру».
Кроме того, огромный госдолг Соединенных Штатов, высокая волатильность национальной валюты и нестабильность в отношении процентных ставок американской Федеральной резервной системы привели к тому, что многие страны перестали доверять доллару.
При этом именно госзнаки Банка США были главным механизмом Белого дома для контроля глобальной экономики. Отказ Пекина от этой валюты вполне может уничтожить мировую гегемонию, на которую претендует Вашингтон, уверены эксперты.
До этого в КНР заявили, что обсуждаемый в Соединенных Штатах законопроект о сдерживании китайской экономики подтверждает страх Белого дома перед Пекином.