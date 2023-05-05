Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин открыл движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста удалось возобновить после теракта, произошедшего 8 октября прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Зампред назвал это событие победой всей команды, которая занималась восстановлением объекта. Возобновление движения по второму пути железнодорожной части моста было завершено с опережением графика.
«Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Победы», — заявил Хуснуллин.
Специалисты, занимавшиеся ликвидацией последствий теракта, работали круглосуточно в две смены, подчеркнул политик. Благодаря самоотверженной работе строителей возобновить движение удалось всего за семь месяцев.
Ранее появилась информация, что участники восстановительных работ на Крымском мосту получат почетные грамоты от президента России Вадимира Путина. Кроме того, отличительные знаки выдадут ответственным за строительство мостов между РФ и КНР.