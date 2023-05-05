Южноафриканцы потребовали от короля Англии вернуть алмаз из короны британской монархии на родину

Претория, 5 мая. Адвокат из Йоханнесбурга Мотуси Каманга потребовал от английской монархии вернуть Южно-Африканской Республике Куллинан I — легендарный бриллиант весом в 530 карат, который попал в Великобританию в начале 20-го века.
С этой целью Каманга запустил онлайн-петицию. На текущий момент инициативу активиста поддержало более 8 тысяч человек.
«Алмаз должен вернуться в Южную Африку. Он должен стать знаком нашей гордости, нашего наследия и нашей культуры», — заявил адвокат.
Сейчас бриллиант украшает Императорскую государственную корону. Британские монархи надевают ее во время торжественных церемоний.
Ранее в Анголе обнаружили редкий розовый алмаз. Это самый крупный драгоценный минерал за последние 300 лет, сообщила горнодобывающая компания Lucapa Diamond Co.