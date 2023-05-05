Южноафриканцы потребовали от короля Англии вернуть алмаз из короны британской монархии на родину

Претория, 5 мая. Адвокат из Йоханнесбурга Мотуси Каманга потребовал от английской монархии вернуть Южно-Африканской Республике Куллинан I — легендарный бриллиант весом в 530 карат, который попал в Великобританию в начале 20-го века.