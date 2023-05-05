Аналитик Анпилогов: У ВСУ есть возможность форсировать первую линию нашей обороны на высокой воде

Под угрозой разрушения оказалась дамба в Каменке Днепровской. Кроме того, могут быть затоплены десятки населенных пунктов, велик и риск возникновения проблем на Запорожской АЭС. Одна из задвижек собственной дамбы на станции вышла из строя после прямого попадания снаряда ВСУ, другие три не функционируют, из-за обстрелов также не работают краны-подъемники.