Аналитик Анпилогов: У ВСУ есть возможность форсировать первую линию нашей обороны на высокой воде

Накануне советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище вызовет затопление территории Запорожской АЭС. Как сообщил ФАН аналитик Алексей Анпилогов, авария на ЗАЭС вряд ли возможна, зато подтопление левобережья Днепра облегчит наступление для ВСУ.
По словам Карчаа, прорыв дамы представляет собой угрозу для города Энергодара и Запорожской атомной электростанции. «На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это создаст функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности», — заявил директор ЗАЭС. Ранее стало известно, что уровень воды в Каховском водохранилище в Запорожской области поднялся на 17 метров и практически достиг критической отметки.
Под угрозой разрушения оказалась дамба в Каменке Днепровской. Кроме того, могут быть затоплены десятки населенных пунктов, велик и риск возникновения проблем на Запорожской АЭС. Одна из задвижек собственной дамбы на станции вышла из строя после прямого попадания снаряда ВСУ, другие три не функционируют, из-за обстрелов также не работают краны-подъемники.
Ранее власти Херсонской области не раз сообщали об ударах украинских войск по шлюзам Каховской ГЭС, обвиняя Киев в намерении затопить Херсонскую область. «Лупят по многим объектам транспортной инфраструктуры, по всем мостам, в том числе по Каховской ГЭС, где находится Каховское водохранилище, там огромное количество воды», — сообщал врио главы области Владимир Сальдо.
Как сообщил ФАН политолог, глава аналитического центра «Основание» Алексей Анпилогов, Украина намеренно поднимает воду в Днепре, чтобы затопить часть российских позиций на левобережье.
«Многие аналитики недаром говорили о «полковнике Грязь», который пока мешает украинскому наступлению. Действительно, погода на Украине в течение всего апреля и первых дней мая была аномально влажной, количество осадков на десятки процентов превосходило обычную среднегодовую норму. Как следствие, вся избыточная норма осадков поступила в бассейны украинских рек и, в первую очередь, в Днепр. В итоге во всех водохранилищах, которые расположены выше по течению Запорожской атомной станции — Киевском, Каменском, Кременчугском, Днепродзержинском и Днепровском — образовался избыток воды. В штатном режиме она, так или иначе, сбрасывается, но ее все равно намного больше, чем обычно», — указал Анпилогов.
Тем не менее украинская сторона сейчас намеренно пренебрегла элементарными нормами безопасности, отметил он.
«В принципе, буферная емкость всех названых водохранилищ позволяет справиться с нынешними потоками воды, если их правильно распределить. Для того чтобы избежать угрозы затопления, достаточно управляемо сбрасывать эти массы воды, растянуть этот сброс на месяц-два. Но украинцы сознательно пошли на серьезный единовременный сброс воды, что сразу же вызвало резкое повышение уровня в самом нижнем водохранилище — Каховском. У него тоже довольно большая буферная емкость, но такой поток воды действительно может вызвать затопление части территорий», — пояснил аналитик.
Он также пояснил скрытый смысл действий украинцев, сознательно провоцирующих локальное природное бедствие.
«У Каховского водохранилища правый и левый берег очень отличаются по высоте — правый высокий и обрывистый, а левый — низменный и болотистый. Именно на нем расположен Энергодар и Запорожская АЭС, а также позиции российских войск, держащих оборону вдоль Днепра. При повышении уровня воды в Каховском водохранилище и ниже по течению Днепра, вплоть до Херсона, затапливается именно левый берег. А на нем расположены инженерные сооружения и минные заграждения российских войск. Таким образом, у ВСУ появляется возможность форсировать первую линию нашей обороны на высокой воде», — указал эксперт.
В этом, считает политолог, и есть главный смысл нынешних манипуляций украинцев с повышением уровня воды в Днепре.
«Вряд ли кто-то пытается всерьез затопить Запорожскую АЭС. Во-первых, у нее есть против этого определенные защитные механизмы и дамбы. Во-вторых, станция находится выше уровня Каховского водохранилища. В-третьих, она сейчас не работает, поэтому какой-то радиационной аварии по типу Фукусимы в 2011—м там случиться не может. А вот добиться того, чтобы российская армия была вынуждена оставить отдельные участки обороны на левом берегу, вполне возможно с помощью подтопления», — заключил Анпилогов.
Напомним, Каховское водохранилище расположено в нижнем течении реки Днепр на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей, оно введено в эксплуатацию в 1956 году. Полный объем водохранилища — 18,18 кубических километров, полезный — 6,78 кубокилометров³, средняя глубина — 8,4 метра. Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища. Ниже по течению Днепра расположена дамба у города Каменка Днепровская, а также Каховская ГЭС — шестая и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Длина плотины ГЭС — 447 метров, максимальная пропускная способность — 21,4 тысячи кубометров в секунду.