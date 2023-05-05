Экс-депутат Рады Царев заявил, что в случае ухода ЧВК «Вагнера» из Бахмута его займут ВСУ

К словам Евгения Пригожина надо прислушаться и выделить ЧВК «Вагнера» боеприпасы, о которых он просит, чтобы военная компания закончила взятие Бахмута. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
«Со стороны российских генералов это будет лучшей реакцией на обращение основателя ЧВК «Вагнера», — подчеркнул он.
По словам собеседника ФАН, вопрос Бахмута всегда был больше политическим, чем военным.
«Но его сдача после вынужденного ухода ЧВК «Вагнера» будет очень показательной, — заметил Царев. — Если мы Бахмут отдадим под контроль ВСУ, это будет значить, что все жизни, положенные на его освобождение, были загублены зря».
Ранее основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин выпустил обращение к российским военачальникам, Верховному главнокомандующему и народу России относительно ситуации в Бахмуте. Так, он заявил, что 10 мая намерен вывести бойцов военной компании из этого города в связи с острой нехваткой боеприпасов.