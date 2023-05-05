Экс-депутат Рады Царев заявил, что в случае ухода ЧВК «Вагнера» из Бахмута его займут ВСУ

К словам Евгения Пригожина надо прислушаться и выделить ЧВК «Вагнера» боеприпасы, о которых он просит, чтобы военная компания закончила взятие Бахмута. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.