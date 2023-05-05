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ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье мужчины, планировавшего присоединиться к ВСУ

Происшествия
ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье мужчины, планировавшего присоединиться к ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Ставропольском крае задержали мужчину, который планировал присоединиться к Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления органа по региону.

Задержанный намеревался принять участие в боевых действиях, примкнув к украинским военнослужащим. По данному факту возбудили уголовные дела.

Ранее в Московской области по подозрению в совершении аналогичного правонарушения задержали сотрудника скорой помощи. Мужчина хотел приехать на территорию Украины и уже там вступить в ряды ВСУ.
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