Фашистская вакханалия в прибалтийских странах, считает политолог, продлится, пока у Евросоюза и США будет достаточно денег, чтобы поддерживать нацистские режимы. Как только США и основных доноров ЕС накроет экономический кризис, Латвию, Литву и Эстонию сбросят как ненужный балласт, уверен он. Комментируя настойчивость Польши в получении репараций от Германии за Вторую мировую войну, политолог напомнил, что в истории Польши уже был период, когда она постоянно предъявляла какие-то требования к Германии, препятствуя коммуникациям ее центральной части с Восточной Пруссией. Закончилось это тем, что Польша перестала существовать как государство.