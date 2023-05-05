Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как западные страны загоняют свое население в цифровой концлагерь, и объяснил, почему европейские страны запрещают празднование дня победы над фашизмом.
В Ирландии правительство получило право отправлять граждан в тюрьму за то, что они обладают материалами, которые официальные лица сочтут «разжигающими ненависть», например, если критикуются трансгендеры или украинские неонацисты. В США закон RESTRICT предполагает тюремное заключение до 20 лет или штраф в размере 250 тысяч долларов за доступ через VPN к веб-сайтам, занесенным в черный список. Британские законодатели пригрозили тюрьмой менеджерам соцсетей, которые недостаточно подвергают контент цензуре.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор СПбГУ Николай Межевич считает, что западные страны постепенно скатываются к самой жесткой форме тоталитаризма, которая была в фашистской Германии. По его мнению, намерение европейских и американских властей контролировать информационное пространство является явным признаком того, что западные общества загоняют в цифровой концлагерь.
«Сейчас от Дублина до Афин строится концлагерь. И если в Афинах это компенсируется раздолбайством наших греческих друзей, то в Дублине все очень серьезно: эти ребята воспитаны на протестантской добродетели - если надо построить концлагерь, это будет концлагерь настоящий, с одним входом и без всякого выхода», — заявил Николай Межевич.
Политолог не считает уместным сравнивать условия советского тоталитарного режима и современного западного. По его словам, в СССР, несмотря на все запреты, люди имели возможность читать запрещенную литературу, более менее свободно выражать свои мысли, поскольку власть прибегала к репрессиям избирательно. В протестантских странах работа репрессивной машины принимают всеобъемлющий характер, и поблажек там никому не будет. В этом, отметил эксперт, уже убедились российские либералы, сбежавшие на Запад в поисках лучшей жизни.
«У нас был один товарищ такой, который прибил себя за одно место к Красной площади. Сидит он сейчас во французской тюрьме и пишет о режиме террора. Хорошая дорога, перспективная», — иронизирует Николай Межевич.
Одним из проявлений западного тоталитаризма политолог считает запрет на празднование дня освобождения европейских стран от фашизма. В Эстонии, например, запретили проведение массовых мероприятий с 5 по 9 мая, в других прибалтийских странах грозят тюрьмой за демонстрацию советской символики, в восточно-европейских странах с высоких трибун звучат сожаления по поводу того, что гитлеровский режим был свергнут.
Причинами такой ненависти прибалтийских и восточноевропейских стран к светлому празднику освобождения мира от фашизма политолог считает то, что власть в них захватили потомки тех, кто воевал на стороне гитлеровцев или оказывал поддержку нацистскому режиму.
«В 1992-ом году в Эстонии еще были политики, которые считали необходимым взять две гвоздички и положить их к памятнику советским и эстонским воинам-освободителям. Не будем забывать, что целый эстонский стрелковый корпус воевал на стороне Красной Армии. Но для современных эстонских властей это не люди, которые освобождали их от фашизма, а оккупанты, захватчики. То же самое в Латвии и Литве», — заявил Николай Межевич.
Такая же ситуацию, по его словам, наблюдается в остальных странах Европы: власть там контролируют потомки тех, кто воевал или погиб на Восточном фронте — для них 9 мая не праздник, а день поражения от народов Советского Союза.
«Кого там только не было: от испанцев до финнов, от румын до поляков. Не будем об этом забывать», — пояснил Николай Межевич.
Фашистская вакханалия в прибалтийских странах, считает политолог, продлится, пока у Евросоюза и США будет достаточно денег, чтобы поддерживать нацистские режимы. Как только США и основных доноров ЕС накроет экономический кризис, Латвию, Литву и Эстонию сбросят как ненужный балласт, уверен он. Комментируя настойчивость Польши в получении репараций от Германии за Вторую мировую войну, политолог напомнил, что в истории Польши уже был период, когда она постоянно предъявляла какие-то требования к Германии, препятствуя коммуникациям ее центральной части с Восточной Пруссией. Закончилось это тем, что Польша перестала существовать как государство.
«Германия в середине 1930-х годов просила Польшу дать ей экстерриториальный коридор на Кёнигсберг. Немцы предлагали, например, за свой счет построить эстакаду над польской территорией, чтобы внизу двигались польские поезда и машины, а сверху немецкие. Польша от этих вариантов отказалась, и тогда в 1939 году Германия взяла Польшу», — напомнил Николай Межевич.
Основной проблемой Польши политолог считает то, что она слишком агрессивно реализует свои планы на лидерство в Европе. Стремясь занять позицию газового хаба Европы постройкой газопровода «Балтик пайп» и СПГ терминалов, Польша совершала опрометчивый шаг, согласившись принять участие в уничтожении российских газопроводов на дне Балтийского моря.
Теперь перед ней стоит непосильная задача обеспечения безопасности газового транзита, что становится практически невозможным в случае прямого вооруженного конфликта с РФ на Украине, отметил Николай Межевич.
Напомним, ранее Николай Межевич рассказывал, как население Молдавии сопротивляется вхождению страны в ЕС, и объяснил, почему необходимо разорвать все экономические связи с прибалтийскими странами.