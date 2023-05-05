Сценарист «Битвы за Севастополь» Леонид Корин погиб при штурме Бахмута

Сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин, добровольно вступивший в ряды ЧВК «Вагнер», погиб во время штурма Бахмута (Артемовска). Об этом пишет Starhit.
Сообщается, что Корин погиб еще 29 марта. Месяц спустя тело сценариста опознали по татуировке. По предварительной информации, причиной гибели штурмовика стали многочисленные осколочные ранения.
Стоит отметить, что Корин написал сценарий к знаменитому российскому фильму «Битва за Севастополь». Кроме того, погибший выступал в качестве автора сюжета таких картин, как «Лед», «Литейный», «Семейный детектив» и «Последний мент».
Ранее в ходе боестолкновений между «вагнеровцами» и бойцами ВСУ в Бахмуте (Артемовске) был ликвидирован высокопоставленный украинский офицер Александр Немашкало с позывным Севен. Освобождение города осуществляется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Сейчас «музыканты» продвигаются в западных районах Бахмута (Артемовска).