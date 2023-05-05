Военный эксперт Баранец: ЧВК «Вагнер» несет неоправданные потери из-за саботажа поставок снарядов

Проблемы между Министерством обороны РФ и Евгением Пригожиным необходимо решать немедленно, раз и навсегда закончить это публичное стирание грязных кальсон. Так военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с ФАН прокомментировал заявления основателя ЧВК «Вагнер» о выводе подразделения из Бахмута после 10 мая.