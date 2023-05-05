Военный эксперт Баранец: ЧВК «Вагнер» несет неоправданные потери из-за саботажа поставок снарядов

Проблемы между Министерством обороны РФ и Евгением Пригожиным необходимо решать немедленно, раз и навсегда закончить это публичное стирание грязных кальсон. Так военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с ФАН прокомментировал заявления основателя ЧВК «Вагнер» о выводе подразделения из Бахмута после 10 мая.
«Мы знаем боль Евгения Пригожина, он много раз публично и не публично жаловался, что ему не дают боеприпасы. Несмотря на то, что прошла молва, якобы этот вопрос был решен, он снова и снова говорит об этом», — отметил спикер.
Военный эксперт напомнил, что основную работу на самых смертельных участках бахмутовского направления выполняли именно «музыканты». Поэтому, если информация о выводе ЧВК «Вагнера» из Артемовска подтвердится, всем станет очевиден позор отсутствия скоординированности между российскими силовыми ведомствами.
«Это будет очень печальная картина. Вообще, надо было уже давно посадить в Кремле лицом к лицу руководство минобороны и Евгения Викторовича, и там, в тиши путинского кабинета стукнуть кулаком, раз и навсегда снять эту проблему», — добавил Баранец.
По его мнению, ключевой причиной возникших разногласий стал страх минобороны, что отряды Пригожина «утрут нос» бойцам ВС РФ. Однако самое страшное, что это вредит общему делу, подчеркнул собеседник ФАН.
«Если мы сейчас уберем пригожинцев, извините, нам с хлебом солью встречать украинцев, когда они попрут нас из Бахмута? Эту проблему надо не то что сегодня, ее надо решать именно здесь и сейчас. Необходимо немедленно дать все необходимые боеприпасы Пригожину и закончить это публичное стирание грязных кальсон. Я возмущен этим», — заключил он.
Ранее на обращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к российским военачальникам и Верховному главнокомандующему о ситуации в бывшем Артемовске отреагировал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Политик заявил, что проблема снабжения штурмовиков боеприпасами является вопросом национальной безопасности.