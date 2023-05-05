Семь банков с работающими за рубежом картами UnionPay остались в России

Лишь семь карт китайской платежной системы UnionPay, которыми можно расплатиться за рубежом, остались в России. Об этом стало известно 5 мая, в пятницу.
Однако соответствующая платежная система боится введения ограничительных мер со стороны государств Европейского союза и Соединенных Штатов Америки, указал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Именно по этой причине в ближайшее время может быть полное прекращение сотрудничества с банками России.
Прежде сообщалось, что акции региональных банков в США резко падают в связи с финансовым кризисом в государстве. Такой информацией ранее поделились авторы издания The Washington Post.