Семь банков с работающими за рубежом картами UnionPay остались в России

Однако соответствующая платежная система боится введения ограничительных мер со стороны государств Европейского союза и Соединенных Штатов Америки, указал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Именно по этой причине в ближайшее время может быть полное прекращение сотрудничества с банками России.