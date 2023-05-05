Историк Борис Туровский: заявление Евгения Пригожина должно быть услышано первыми лицами и саботажу положен конец

Выход ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовск) можно расценивать, как попытку прекратить саботаж со стороны военных и около военных чиновников, которые оставили бойцов без боеприпасов. Об этом ФАН заявил историк Борис Туровский.