Выход ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовск) можно расценивать, как попытку прекратить саботаж со стороны военных и около военных чиновников, которые оставили бойцов без боеприпасов. Об этом ФАН заявил историк Борис Туровский.
По словам эксперта, освобождение Бахмута от украинских сепаратистов несет не только важное стратегическое значение, но и политическое.
«К большому сожалению, сейчас "оркестр" несет большие потери из-за саботажа, а точнее сказать предательства отдельных лиц, ставивших свои личные интересы и амбиции выше государственных и национальных интересов. Именно на их совести смерти наших солдат. И хочется верить, что в недалеком будущем имена их будут названы и они понесут заслуженное наказание», — сказал историк.
Туровский отметил, что передача ЧВК «Вагнер» позиций в Бахмуте силам министерства обороны, сыграет на руку Киеву, так как именно от удержания этого города зависит дальнейшая поддержка президента Украины Владимира Зеленского на Западе.
«Нельзя исключать, что после ухода ЧВК "Вагнер" ВСУ предпримет попытку отбить Бахмут. Однако хочется надеяться, что заявление господина Пригожина будет услышано первыми лицами нашего государства и саботажу будет положен конец. А ЧВК "Вагнер" продолжит очищать нашу землю от большевистской блевотины – украинства», — заключил эксперт.
Напомним, ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к российским военачальникам, Верховному главнокомандующему и народу РФ относительно ситуации в Бахмуте (Артемовске). Он сообщил о решении вывести бойцов «оркестра» из этого населенного пункта.