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Момент задержания готовивших покушение на руководителя ЗАЭС двух украинских диверсантов попал на видео

Происшествия
Момент задержания готовивших покушение на руководителя ЗАЭС двух украинских диверсантов попал на видео

Готовивших покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС украинских диверсантов задержали сотрудники ФСБ. Кадры с момента поимки террористов предоставило ведомство.

По подозрению в совершении теракта были задержаны двое диверсантов. У подозреваемых изъяли подготовленную взрывчатку, а также автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

Оба мужчины были арестованы сотрудниками Федеральной службы безопасности. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Теракт подготовили агенты Главного управления разведки министерства обороны Украины.
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