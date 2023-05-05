Момент задержания готовивших покушение на руководителя ЗАЭС двух украинских диверсантов попал на видео

Готовивших покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС украинских диверсантов задержали сотрудники ФСБ. Кадры с момента поимки террористов предоставило ведомство.
По подозрению в совершении теракта были задержаны двое диверсантов. У подозреваемых изъяли подготовленную взрывчатку, а также автоматическое оружие и боеприпасы к нему.
Оба мужчины были арестованы сотрудниками Федеральной службы безопасности. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Теракт подготовили агенты Главного управления разведки министерства обороны Украины.