Китайская фабрика производит миниатюрные копии призов к Чемпионату мира по футболу среди женщин 2023

В мире спорта 20 июля начнется большое событие — в этот день будет дан старт Чемпионату мира по футболу среди женщин 2023. Одна из китайских фабрик уже сейчас активно занимается производством сувенирной продукции для этого события.
Миниатюрные кубки, а также различные брелоки, значки и прочие аксессуары появятся не только в сувенирных лавках Австралии и Новой Зеландии, где будет проходить ЧМ, но и в городах стран-участниц. Менеджер по международному бизнесу фабрики Хуан Юмин рассказала, что они уже получили заказы из США, Швейцарии, Германии и Испании.
«Мы также разработали серию товаров с изображением элементов китайской команды. Мы надеемся, что благодаря этой продукции каждый китаец сможет активнее болеть за нашу женскую футбольную команду и поддерживать ее», — отметила Хуан Юмин.
Раньше эта фабрика специализировалась исключительно на сувенирной продукции для мужских чемпионатов, но теперь переквалифицировалась и на женский вид состязаний. Главной своей задачей руководство ставит точность изделий в соответствии с оригиналами призовых трофеев.