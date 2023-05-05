Китайская фабрика производит миниатюрные копии призов к Чемпионату мира по футболу среди женщин 2023

Миниатюрные кубки, а также различные брелоки, значки и прочие аксессуары появятся не только в сувенирных лавках Австралии и Новой Зеландии, где будет проходить ЧМ, но и в городах стран-участниц. Менеджер по международному бизнесу фабрики Хуан Юмин рассказала, что они уже получили заказы из США, Швейцарии, Германии и Испании.