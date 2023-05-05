Депутат Миронов заявил о необходимости снабдить ЧВК «Вагнер» боеприпасами после обращения Пригожина

Депутат Госдумы Сергей Миронов прокомментировал обращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к российскому военному командованию с призывом решить проблему дефицита боеприпасов у «музыкантов». Политик потребовал предпринять необходимые меры для урегулирования «снарядного голода».
Миронов заявил, что Пригожин никогда не бросает слов на ветер, поэтому нет сомнений в исключительности проблем с нехваткой боеприпасов в ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что бойцы «оркестра», как и его основатель, являются настоящими патриотами России.
«Знаю Евгения Пригожина как настоящего патриота России. Евгений Викторович никогда слов на ветер не бросает. Если он так говорит о подобной чрезвычайной ситуации, значит, так оно и есть. <...> Я очень надеюсь, что все необходимые решения и меры — и прежде всего со стороны Верховного главнокомандующего — будут незамедлительно приняты. Победа будет за нами!» — написал Миронов в своем Telegram-канале.
Ранее Евгений Пригожин вместе с командованием и бойцами ЧВК «Вагнер» обратился к начальнику генштаба Валерию Герасимову, главе Минобороны Сергею Шойгу и президенту Владимиру Путину. Он сообщил, что «музыканты» из-за нехватки боеприпасов покинут Бахмут (Артемовск) 10 мая.