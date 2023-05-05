Депутат Миронов заявил о необходимости снабдить ЧВК «Вагнер» боеприпасами после обращения Пригожина

Миронов заявил, что Пригожин никогда не бросает слов на ветер, поэтому нет сомнений в исключительности проблем с нехваткой боеприпасов в ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что бойцы «оркестра», как и его основатель, являются настоящими патриотами России.