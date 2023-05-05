Планировавший теракт в отношении руководителя Запорожской АЭС мужчина раскрыл схему получения взрывчатки

Злоумышленник, планировавший теракт в отношении руководителя Запорожской АЭС, раскрыл схему получения взрывчатки. Мужчина забрал компоненты для СВУ из схрона, собрал бомбу по инструкциям и спрятал готовое устройство, пишет Telegram-канал Zvezdanews.
Кураторы обратились к гражданину в апреле 2023 года. Они попросили его забрать из тайника материалы для приготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Затем диверсант собрал бомбу по имевшимся у него инструкциям, после чего должен был ее снова спрятать.
В этот момент к схеме подключался курьер, которому отводилась следующая роль. Ему предстояло доставить пакет с СВУ второй задержанной. Последняя призналась, что действительно получила посылку, но не знала, что находится внутри нее.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение агентов ГУР Минобороны Украины на одного из руководителей Запорожской АЭС. Правоохранители изъяли у подозреваемых устройство, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.