Планировавший теракт в отношении руководителя Запорожской АЭС мужчина раскрыл схему получения взрывчатки

Кураторы обратились к гражданину в апреле 2023 года. Они попросили его забрать из тайника материалы для приготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Затем диверсант собрал бомбу по имевшимся у него инструкциям, после чего должен был ее снова спрятать.