Бамако, 5 мая. Опрос общественного мнения в Мали показал, что девять из десяти жителей республики доверяют России в вопросах оказания помощи в борьбе с терроризмом.
По данным немецкого Фонда Фридриха Эберта, который производил интервьюирование населения страны, более 90% респондентов уверены в том, что РФ способна помочь африканской державе установить мир. Представитель исследовательской организации отметил большие надежды, которые граждане возлагают на переходное правительство.
Двустороннее сотрудничество Бамако и Москвы осуществляется в различных сферах, в том числе в военной и политической. Российская сторона является надежным партнером, поставляющим боевую технику для оснащения армии республики.
Кроме того, успехи Вооруженных сил Мали (FAMa) не в последнюю очередь связывают с работой инструкторов из РФ, которых СМИ связывают с ЧВК «Вагнер». Благодаря регулярным тренировкам под руководством специалистов из России бойцы FAMa регулярно проводят успешные контртеррористические мероприятия.
Ранее солдаты республиканской армии в ходе разведки обнаружили и конфисковали более 200 мотоциклов, которые предназначались для использования бандформированиями. Были арестованы также девять боевиков, сопровождавших транспортные средства.