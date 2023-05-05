Опрос населения Мали показал высокий уровень доверия к России в вопросах борьбы с терроризмом

Кроме того, успехи Вооруженных сил Мали (FAMa) не в последнюю очередь связывают с работой инструкторов из РФ, которых СМИ связывают с ЧВК «Вагнер». Благодаря регулярным тренировкам под руководством специалистов из России бойцы FAMa регулярно проводят успешные контртеррористические мероприятия.