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Главу отдела по расследованию экономических преступлений задержали по делу о миллионной взятке в Петербурге

Происшествия
Главу отдела по расследованию экономических преступлений задержали по делу о миллионной взятке в Петербурге

Начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Приморского района задержали за получение взятки. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник.

Майора юстиции 32 лет задержали вечером 4 мая на улице Ильюшина после передачи 1,5 миллиона рублей, большая часть из которых являлась муляжом. Денежные средства задержанный затребовал за развал дела по мошенничеству.

После передачи суммы подозреваемый попытался скрыться, но безуспешно. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге за получение взятки был задержан инженер отдела инспектирования государственного учреждения, осуществляющего надзорные функции. Мужчина получил денежные средства в размере 43,5 тысячи рублей за технический осмотр техники, которую якобы провел.
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