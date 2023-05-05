Площадь пожара на складах в Екатеринбурге возросла до 4 тыс. «квадратов»

Площадь пожара в Екатеринбурге достигла четырех тысяч квадратных метров. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе МЧС России.
Об этом стало известно 5 мая, в пятницу. В настоящий момент на Базальтовой улице в Екатеринбурге горят два помещения, в которых хранятся легковоспламеняющиеся жидкости.
«Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров», — указали в ведомстве.
Сотрудники МЧС подчеркнули, что в настоящий момент принимаются меры, чтобы не допустить перехода возгорания на гаражный кооператив. Работе мешают сильный ветер и сильная пожарная загрузка горящих складов.