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Площадь пожара на складах в Екатеринбурге возросла до 4 тыс. «квадратов»

Происшествия
Площадь пожара на складах в Екатеринбурге возросла до 4 тыс. «квадратов»

Площадь пожара в Екатеринбурге достигла четырех тысяч квадратных метров. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе МЧС России.

Об этом стало известно 5 мая, в пятницу. В настоящий момент на Базальтовой улице в Екатеринбурге горят два помещения, в которых хранятся легковоспламеняющиеся жидкости.

«Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров», — указали в ведомстве.

Сотрудники МЧС подчеркнули, что в настоящий момент принимаются меры, чтобы не допустить перехода возгорания на гаражный кооператив. Работе мешают сильный ветер и сильная пожарная загрузка горящих складов.
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