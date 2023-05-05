Онколог Астраханцев рассказал, как минимизировать негативные эффекты химиотерапии

Химиотерапия — это один из основных методов лечения злокачественных опухолей. Ее принцип заключается в том, что в организм вводятся токсичные препараты, которые поражают быстро размножающиеся клетки — не только раковые, но и здоровые.
Поэтому несмотря на свою эффективность, химиотерапия всегда сопряжена с побочными эффектами. Онколог и химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев рассказал ФАН, какие последствия может вызвать прием химиопрепаратов и как минимизировать их негативное воздействие.
Как объяснил специалист, химиопрепараты делят на две группы — цитостатические и цитотоксические. Первые останавливают деление клеток, провоцируя механизм запрограммированной клеточной гибели — апоптоз. Вторые вызывают непосредственно гибель опухолевых клеток. Назначением химиотерапии занимается химиотерапевт, который подбирает препараты, исходя из типа и стадии рака у пациента, возраста и общего состояния больного, анамнеза и ранее применявшихся методов лечения.
«Так как препараты атакуют не только раковые, но и здоровые клетки, они обладают рядом побочных эффектов. Их можно разделить на две категории — острые и отдаленные осложнения. Острые проявляются почти сразу после начала приема препаратов. К ним относятся тошнота, недомогание, аллергические реакции. Отдаленные осложнения проявляются спустя некоторое время, среди них — алопеция (выпадение волос), утомляемость, снижение количества эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в крови», — рассказал Астраханцев.
Самые распространенные побочные эффекты — тошнота и выпадение волос. Химиотерапевт объяснил, можно ли их избежать. По его словам, перед процедурой пациенту придется поменять режим питания — уменьшить порции, исключить сладкую, жареную и жирную пищу.
«Препараты воздействуют на желудок и головной мозг, который отвечает за рвотные рефлексы. Отсюда и чувство тошноты у больного после химиотерапии. Перед тем как пациенту вводят сильнодействующее лекарство, которое гарантировано вызовет тошноту, ему назначают антиэметики — противорвотные средства. Человек может и самостоятельно снизить чувство тошноты. Прежде всего не нужно есть как минимум за два часа до химиотерапии. Следует питаться чаще, но маленькими порциями, а также исключить из рациона сладкое, жареную и жирную пищу. С выпадением волос дело обстоит сложнее, так как пациент не в силах на это повлиять. Однако современные технологии дают шанс на сохранение волос. Сейчас активно применяют так называемые холодовые шлемы, которые представляют собой силиконовую шапочку, соединенную с охлаждающей системой. Под воздействием холода снижается активность клеток волосяных фолликулов, деление клеток замедляется. На фоне местной гипотермической реакции кровоток поверхностных слоев кожи обедняется, что уменьшает количество доставляемого агрессивного химиопрепарата к чувствительным фолликулам волос. За счет этого и снижается токсическое воздействие препаратов. Процедуру начинают за 30 минут до сеанса химиотерапии, продолжают во время и после него (от 45 до 90 минут). Это действенный метод, однако все еще не 100% гарантия защиты от алопеции», — дал рекомендации химиотерапевт.
Несмотря на ряд неприятных явлений, химиотерапия — один из самых эффективных методов лечения рака. Каждый организм и случай болезни уникален, поэтому пациенты переносят одни и те же препараты по-разному. Как и любая другая медицинская манипуляция, химиотерапия требует предварительного анализа и консультации профильного специалиста, резюмировал Максим Астраханцев.
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