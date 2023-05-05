Спектакли с комментариями для незрячих людей покажут в Красноярске

Театральные постановки с тифлокомментариями покажут в красноярском драмтеатре имени Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе заведения.
Как пишет интернет-газета Newslab.ru, театру выдали грант на организацию и показ представлений с комментариями для незрячих и слабовидящих граждан. Проведение грантового конкурса устроил благотворительный фонд «Культура, наука и спорт» в ходе реализации программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».
Проект тифлокомментирования направлен на приобщение незрячих и слабовидящих к миру искусства. Незрячим посетителям в театре выдают приемник и наушник, через который он может получить информацию о визуальном компоненте спектакля, поделились в пресс-службе театра.