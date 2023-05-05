Дания совместно с Германией направит Украине 80 танков Leopard 1

Телеканал отмечает, что переданную военную технику можно будет начать использовать с 1 июня. В материале также поясняется, что танки Leopard 1 были сняты с вооружения Дании в 2005 году. Поульсен в марте говорил, что данный тип вооружения будет предоставлен ВСУ Данией, Германией и Нидерландами в начале мая.