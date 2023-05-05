Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дания совместно с Германией направит Украине 80 танков Leopard 1

Армия
Дания совместно с Германией направит Украине 80 танков Leopard 1

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщил телеканалу TV2 о том, что его страна совместно с ФРГ передаст Украине 80 танков Leopard 1.

По словам государственного деятеля, вскоре Украина увидит первые поставки обещанных танков от Дании. Эти поставки Поульсен охарактеризовал как «очень-очень крупные».

«Мы поставляем 80 танков Leopard 1 – это очень значительное число», – заявил исполняющий обязанности министра.

Телеканал отмечает, что переданную военную технику можно будет начать использовать с 1 июня. В материале также поясняется, что танки Leopard 1 были сняты с вооружения Дании в 2005 году. Поульсен в марте говорил, что данный тип вооружения будет предоставлен ВСУ Данией, Германией и Нидерландами в начале мая.

Ранее израильский эксперт Яков Кедми заявил, что Вооруженные силы России могут уничтожить переданные ВСУ танки Leopard 2 тремя способами.
поставки вооружения leopard танк Украина россия спецоперация дания германия
Военкоры ФАН