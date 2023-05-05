Певец Сосо Павлиашвили выступил против гендерно-нейтральных терминов «родитель один и два»

Многие нормы в нынешнем обществе удивляют певца Сосо Павлиашвили. Свое отношение о современных семейных ценностях в западных странах он выразил в беседе с видеоблогером Эльдаром Джараховым в новом выпуске «Подкаста №1».
Следует отметить, что в некоторых странах Запада на государственном уровне запретили употребление слов «мать» и «отец» в официальных документах, с целью не оскорблять однополых родителей. На такие изменения российский певец отреагировал остро. Кроме того, он отметил, что в настоящем мире очень много пропаганды. По его мнению, всему должна быть «какая-то» мера.
«Я не против кого-то или чего-то. Люди должны понимать то, что создал Бог и природа. Хорошо, ты не веришь в Бога, но в природу же ты веришь. Доверься ей, зачем менять», — заявил Павлиашвили.
Ранее адвокат исполнителя Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что правоохранители не будут проверять артиста на пропаганду ЛГБТ после соответствующей просьбы.