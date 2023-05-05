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Президент Владимир Зеленский предложил Бахрейну разделить формулу украинского мира

Политика
Президент Владимир Зеленский предложил Бахрейну разделить формулу украинского мира

Глава Украины Владимир Зеленский предложил Бахрейну присоединиться к реализации пунктов формулы мира киевского режима. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский президент заявил, что страну посетил министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз – Заяни. Эту поездку Зеленский расценил как сигнал о взаимодействии и поддержке между странами.

«Приглашаю Бахрейна приобщиться к реализации отдельных пунктов формулы и принять участие в предстоящем саммите мира», — написал президент.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поддерживает киевский план мира. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала его слова.
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