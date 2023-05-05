Информация о предупреждении Елены Блиновской перед задержанием через SMS-сообщение оказалась выдумкой

Информация о том, что «королеву марафонов» Елену Блиновскую якобы предупредили перед задержанием через SMS-сообщение, оказалась выдумкой. Об этом сообщает источник ФАН.
По его словам, блогера еще в марте вызывали к следователю, где знаменитость давала показания. Таким образом, Блиновская знала, что в отношении нее работают сотрудники налоговой службы. Источник ФАН подчеркнул, что проверки бизнеса россиянки, построенного на «курсах успеха», никто не скрывал от «королевы марафонов».
Ранее сообщалось, что администраторы Telegram-канала арестованной Елены Блиновской продолжают продажу сертификатов на марафон, стартующий 16 мая. Появившиеся в СМИ сведения, что курсы больше не доступны для покупки, не соответствуют действительности.