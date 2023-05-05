Информация о предупреждении Елены Блиновской перед задержанием через SMS-сообщение оказалась выдумкой

По его словам, блогера еще в марте вызывали к следователю, где знаменитость давала показания. Таким образом, Блиновская знала, что в отношении нее работают сотрудники налоговой службы. Источник ФАН подчеркнул, что проверки бизнеса россиянки, построенного на «курсах успеха», никто не скрывал от «королевы марафонов».