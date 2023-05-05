ФСБ опубликовала фото женщин, причастных к подготовке покушения на руководителя Запорожской АЭС

Федеральная служба разведки показала фотографии вербовщицы и посредницы, причастных к подготовке теракта против одного из руководителей атомной электростанции в Запорожской области.
Силовики отметили, что одна из женщин в настоящее время находится в Финляндии, ставшей страной-членом НАТО. При этом действия диверсантов контролировались украинскими спецслужбами, в том числе сотрудниками ГУР Украины.
Сотрудники ФСБ предотвратили покушение украинских диверсантов на одного из руководителей Запорожской АЭС. Терористы были вооружены стрелковым оружием и взрывным устройством. Все причастные были оперативно задержаны.