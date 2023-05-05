Снижение турпотока в Крым привело к падению цен за проживание на полуострове

Между тем, по данным обслуживающей регион транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», на майские праздники в Крым по состоянию на 24 апреля было продано 89,4 тысяч билетов – на 18,5% больше, чем в этот же период в 2022 году. Предполагается, что с мая по октябрь при наличии спроса на поездах «Таврия» пассажирам могут быть предоставлены до трех миллионов мест.