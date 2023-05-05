Снижение турпотока в Крым привело к падению цен за проживание на полуострове

За последний год туристический поток на Крымский полуостров снизился. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, полуостров в 2023 году занимает девятую строчку по популярности у граждан России, желающих поехать в путешествие во время отпуска. На долю Крыма сейчас приходится всего 2,3% продаж от общего объема организованных туров внутри страны. В это же время на Краснодарский край – 34,6%.
Связано падение рейтингов полуострова с соображениями безопасности туристов после старта СВО и с транспортными трудностями. Путь в республику на поезде занимает больше суток у большинства граждан РФ, а автопутешественники подвергаются тщательному досмотру на мосту.
Между тем, по данным обслуживающей регион транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», на майские праздники в Крым по состоянию на 24 апреля было продано 89,4 тысяч билетов – на 18,5% больше, чем в этот же период в 2022 году. Предполагается, что с мая по октябрь при наличии спроса на поездах «Таврия» пассажирам могут быть предоставлены до трех миллионов мест.
На спад интереса к отдыху в Крыму вынуждены реагировать местные отельеры. Отмечается падение цен за стоимость проживания. Вместе с этим Крым в целом начинает привлекать более бюджетных туристов. Доля гостевых домов при бронировании мест размещения в Крыму за год выросла с 24% до 30%, отелей без звезд – с 14% до 16%, апартаментов – с 12% до 14%.
Ранее Глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что на полуострове упростят логистику для туристов.